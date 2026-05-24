На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

На Київщині після російського обстрілу в ніч на 24 травня рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі, площа якої склала 10 000 кв. м.

"Через високу складність займання до гасіння залучили пожежних роботів та авіацію ДСНС – два гелікоптери. Пожежа ліквідована", – повідомила Держслужба з НС у Телеграмі у неділю.

Загалом підрозділи працювали на 25 локаціях.

За даними ДСНС, внаслідок атак двоє людей загинули, ще 8 поранені, серед них – немовля.

Раніше повідомлялось, що росіяни ударили "орєшніком" по Київщині, зокрема по Білій Церкві. Українські фахівці ще мають підтвердити цю інформацію.