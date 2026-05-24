Інтерфакс-Україна
Події
15:57 24.05.2026

Будівля Нацбанку зазнала незначних пошкоджень від обстрілу РФ, робота не припинятиметься – глава НБУ

Масований російський обстріл у неділю незначно пошкодив будівлю Національного банку України в центрі Києва, але це не завадить роботі установи, повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

"Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде – не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо", – написав він.

"Завтра розпочнемо робочий день – як завжди! Всі живі, співробітники не постраждали", – додав Пишний.

За його словами, до НБУ надходять чимало повідомлень про пошкодження будівель і відділень багатьох банків.

"Жертв немає, будівлі відновимо. Роботу системи забезпечимо за будь-яких умов. Тиха лють мотивує, фокусує на головному", – зазначив голова НБУ.

Теги: #атака_рф #нбу

16:15 24.05.2026
Глава МЗС Угорщини засудила напад РФ, висловила підтримку народу України

16:08 24.05.2026
На Київщині після обстрілу ліквідували масштабну пожежу на площі 10 тис. кв. м – ДСНС

15:46 24.05.2026
В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський

15:38 24.05.2026
Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

13:04 22.05.2026
Довідковий курс гривні третій день поспіль оновив мінімум – до майже 44,27 грн/$1

17:44 20.05.2026
НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

16:29 20.05.2026
НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

17:38 19.05.2026
НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

19:18 18.05.2026
Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

