Будівля Нацбанку зазнала незначних пошкоджень від обстрілу РФ, робота не припинятиметься – глава НБУ

Масований російський обстріл у неділю незначно пошкодив будівлю Національного банку України в центрі Києва, але це не завадить роботі установи, повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

"Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде – не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо", – написав він.

"Завтра розпочнемо робочий день – як завжди! Всі живі, співробітники не постраждали", – додав Пишний.

За його словами, до НБУ надходять чимало повідомлень про пошкодження будівель і відділень багатьох банків.

"Жертв немає, будівлі відновимо. Роботу системи забезпечимо за будь-яких умов. Тиха лють мотивує, фокусує на головному", – зазначив голова НБУ.