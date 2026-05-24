У Києві вестибюль №3 станції метро "Хрещатик" відновив роботу, "Лук'янівська" залишається зачиненою

Вестибюль №3 станції метро "Хрещатик", вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні, відновив роботу у звичайному режимі, повідомляє Київський метрополітен.

"Станція "Лук’янівська" наразі залишається зачиненою для пасажирських перевезень", – йдеться у повідомленні у Телеграмі в неділю.

Як повідомлялось, станцію "Лук’янівська" тимчасово зачинили для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово був зачинений вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".