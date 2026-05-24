Інтерфакс-Україна
Події
15:46 24.05.2026

В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський

В Україні чотири людини загинули, ще близько 100 постраждали через російські атаки – Зеленський
Фото: ДСНС Києва

Близько 100 людей постраждали по Україні, ще чотири загинули після російських ударів в ніч на 24 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише у Києві близько 30 житлових будинків пошкоджені або зруйновані", – також додав він.

Президент подякував всім, хто допомагає постраждалим.

"Не менш важлива і подальша підтримка з боку наших партнерів. Вдячний усім, хто зараз висловлює слова підтримки. Але потрібні й конкретні кроки для посилення ППО – постачання ракет не повинне зупинятися жодного дня", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, росіяни в ніч на 24 травня здійснили масований комбінований удар по Києву, а також Київщині. Обстрілювали Черкащину і Полтавщину.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, росіяни використали 90 ракет різних типів, із них 36 – балістичні. Було запущено 600 дронів. Крім того, по місту Біла Церква на Київщині вдарили "орєшніком".

У Києві відомо про двох загиблих і 77 постраждалих. На Київщині загинули дві людини.

