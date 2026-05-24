Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

Президенти Європейської ради Антоніу Кошта та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудили російські удари по цивільних цілях в Україні, що свідчать про небажання російської сторони мирного врегулювання.

"(…) Росія розгорнула ракетний комплекс "Орєшнік" та здійснила масовані атаки по всій Україні – безжальна демонстрація жорстокості, спрямованої проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – написав Кошта у соцмережі Х у неділю.

Він рішуче засудив "цю безрозсудну ескалацію", яка свідчить, що Росія не зацікавлена в участі в змістовних мирних переговорах.

Водночас фон дер Ляєн наголосила на демонстрації Кремлем жорстокості і зневаги як до людського життя, так і до мирних переговорів.

"Терор проти цивільних – це не сила. Це відчай", – написала президентка Єврокомісії у соцмережі Х.

Вона запевнила, що європейські партнери стоять пліч-о-пліч з Україною, "і подальша допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони".