Інтерфакс-Україна
Події
15:38 24.05.2026

Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів

1 хв читати
Кошта і фон дер Ляєн засудили ескалацію з боку РФ: Це зневага до людей і до мирних переговорів
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президенти Європейської ради Антоніу Кошта та Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудили російські удари по цивільних цілях в Україні, що свідчать про небажання російської сторони мирного врегулювання.

"(…) Росія розгорнула ракетний комплекс "Орєшнік" та здійснила масовані атаки по всій Україні – безжальна демонстрація жорстокості, спрямованої проти цивільного населення та цивільної інфраструктури", – написав Кошта у соцмережі Х у неділю.

Він рішуче засудив "цю безрозсудну ескалацію", яка свідчить, що Росія не зацікавлена в участі в змістовних мирних переговорах.

Водночас фон дер Ляєн наголосила на демонстрації Кремлем жорстокості і зневаги як до людського життя, так і до мирних переговорів.

"Терор проти цивільних – це не сила. Це відчай", – написала президентка Єврокомісії у соцмережі Х.

Вона запевнила, що європейські партнери стоять пліч-о-пліч з Україною, "і подальша допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони".

Теги: #кошта #ляєн #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 24.05.2026
Мудра після атаки РФ закликала передати Україні російські активи та прискорити створення спецтрибуналу

Мудра після атаки РФ закликала передати Україні російські активи та прискорити створення спецтрибуналу

14:57 24.05.2026
МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

14:51 24.05.2026
Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

14:23 24.05.2026
Знищено склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype

Знищено склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype

14:16 24.05.2026
Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

14:14 24.05.2026
Київське міжрегіональне управління Мін'юсту зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Київське міжрегіональне управління Мін'юсту зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

16:52 14.05.2026
ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

14:56 09.05.2026
Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

Кошта: Ми готові брати участь у всіх мирних переговорах для миру в Україні

14:14 09.05.2026
Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

Зеленський: Україна буде повноправною частиною ЄС, готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

В Києві затримано чоловіка, який обкрадав пошкоджені ворожою атакою квартири на Подолі

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА