15:16 24.05.2026

Мудра після атаки РФ закликала передати Україні російські активи та прискорити створення спецтрибуналу

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра після чергової російської атаки на Київ закликала країни-партнери передати Україні російські активи, а також прискорити запуск спеціального трибуналу та міжнародної компенсаційної комісії.

"Київ знову пережив ніч російського терору. Ракети й дрони летіли по житлових кварталах, по людях, по дітях, по місту, яке Росія намагається зламати страхом", – написала Мудра у соцмережі Facebook у неділю.

За її словами, удари РФ по цивільному населенню є "свідомою державною політикою масового терору", а Росія має отримати "не чергове глибоке занепокоєння, а трибунал, вироки, конфіскацію активів і багатомільярдні компенсації для жертв".

Мудра також заявила, що російські активи мають бути передані Україні "зараз" – на відновлення зруйнованих міст та компенсації родинам загиблих.

"Країни-партнери мають нарешті відповісти собі чесно: скільки ще російські гроші лежатимуть у західних банках, поки українці витягують дітей з-під завалів? Скільки ще світ буде прикривати юридичними дискусіями небажання ухвалювати політичні рішення?" – написала вона.

Мудра наголосила: "Спеціальний трибунал і міжнародна компенсаційна комісія мають бути запущені максимально швидко. Для мене це справа честі. І Україна не приймає жодних аргументів, чому світ досі дозволяє державі-терористу купувати час чужими життями".

Теги: #атака_рф #спецтрибунал #мудра

