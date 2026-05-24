Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

Фото: https://www.dw.com

Уряд Німеччини засудив атаку Росії по цивільних цілях в Україні, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Знову було застосовано ракетний комплекс "Орєшнік". Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безрозсудну ескалацію. Німеччина продовжує твердо стояти на боці України", – написав він у соцмережі Х.

Раніше у неділю президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки, зокрема, пошкоджений будинок, "в якому був офіс німецької ARD".

Журналісти підтвердили цю інформацію, повідомляється у телеграм-каналі російської редакції Deutsche Welle.

"Вирвані віконні рами, всюди уламки, знищена техніка: побачити своє робоче місце повністю розгромленим – це шок…. повага до нашої команди, яка не дозволяє залякати себе цією агресією та з повною самовіддачею зосереджена на тому, що є нашим завданням: повідомляти про те, що відбувається", – сказав директор київської студії ARD Василь Голод.