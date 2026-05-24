14:25 24.05.2026

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

В ніч на понеділок на північному сході України, вдень 25 травня у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 травня найвища температура вдень була 30,7 в 2007р., найнижча вночі 2,6 в 1909р.

У вівторок, 26 травня, в Україні без опадів, лише у північно-східній частині та на Київщині вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°, у північно-східній частині 17-22°.

У вівторок у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

