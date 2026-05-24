Знищено склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype

Внаслідок ракетного удару РФ по Києву склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype отримав пряме влучання і знищений.

"Сьогодні вночі ворог зруйнував все, що ми будували 9 років. Прямим влученням ракети було знищено 2 поверхи та 1000 квадратів всієї нашої продукції. Ми дякуємо долі, що жоден співробітник не постраждав", – повідомив бренд на офіційній сторінці у Facebook.

Як повідомляється на сайті, склад призупиняє роботу на кілька днів, щодо вже оформлених замовлень – з клієнтами зв’яжуться протягом двох днів. При цьому магазини продовжують працювати.

Rikky Hype – український бренд спортивного одягу й білизни. Окрім одягу для спорту, випускають також базовий одяг для повсякдення: худі, джогери, футболки й шорти. Флагманський магазин бренду на Хрещатику відкрили влітку 2025 року. На даний момент у мережі п’ять магазинів – у Києві, Дніпрі, Винниці та Харкові.