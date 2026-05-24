14:16 24.05.2026

Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

Фото: https://www.facebook.com/alex.lex.240491

Будівля головного офісу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) пошкоджена внаслідок масованої атаки на столицю російськими ворожими ракетами та дронами в ніч на 24 травня.

"Нічний обстріл не оминув і БЕБ. Вибухова хвиля винесла майже всі вікна, пошкодила приміщення, залишивши після себе скло, бетон і сліди чергового удару по мирному місту", – написав очільник відомства Олександр Цивінський у Facebook в неділю.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 24.05.2026
МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

14:51 24.05.2026
Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

14:23 24.05.2026
Знищено склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype

14:14 24.05.2026
Київське міжрегіональне управління Мін'юсту зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу

14:05 24.05.2026
Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

12:37 19.05.2026
Схема незаконного збуту вейпів та кальянного тютюну зупинена у Чернівцях – БЕБ

12:25 19.05.2026
БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

18:25 18.05.2026
Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

12:34 15.05.2026
БЕБ вилучило майно тіньових мереж збуту е-сигарет більш як на 150 млн грн у 12 регіонах

14:20 14.05.2026
Офіс deftech-компанії Skyeton у Києві знищено нічною російською атакою

