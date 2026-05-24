Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

Фото: https://www.facebook.com/alex.lex.240491

Будівля головного офісу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) пошкоджена внаслідок масованої атаки на столицю російськими ворожими ракетами та дронами в ніч на 24 травня.

"Нічний обстріл не оминув і БЕБ. Вибухова хвиля винесла майже всі вікна, пошкодила приміщення, залишивши після себе скло, бетон і сліди чергового удару по мирному місту", – написав очільник відомства Олександр Цивінський у Facebook в неділю.