Київське міжрегіональне управління Мін'юсту зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю отримала пошкодження будівля Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

"Цієї ночі внаслідок чергового російського обстрілу цивільної інфраструктури постраждали житлові будинки та адміністративні приміщення. Серед пошкоджених об’єктів – будівля Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у самому центрі столиці", – йдеться в повідомленні Мін’юсту в мережі Facebook.

Зазначається, що все колектив органів юстиції продовжує працювати в штатному режимі та виконувати свої обов’язки перед громадянами.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю отримав незначні пошкодження Будинок уряду, а також будівля Міністерства закордонних справ України.