Інтерфакс-Україна
Події
14:14 24.05.2026

Київське міжрегіональне управління Мін'юсту зазнало пошкоджень внаслідок російського обстрілу

1 хв читати

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю отримала пошкодження будівля Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

"Цієї ночі внаслідок чергового російського обстрілу цивільної інфраструктури постраждали житлові будинки та адміністративні приміщення. Серед пошкоджених об’єктів – будівля Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у самому центрі столиці", – йдеться в повідомленні Мін’юсту в мережі Facebook.

Зазначається, що все колектив органів юстиції продовжує працювати в штатному режимі та виконувати свої обов’язки перед громадянами. 

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю отримав незначні пошкодження Будинок уряду, а також будівля Міністерства закордонних справ України.

Теги: #атака_рф #будівля #мінюст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 24.05.2026
МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

МВС: Музей "Чорнобиль" тимчасово припинив роботу, триває ліквідація наслідків ворожої атаки

14:51 24.05.2026
Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

Мерц засудив атаку РФ по цивільних цілях в Україні, серед яких був офіс німецької ARD

14:23 24.05.2026
Знищено склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype

Знищено склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype

14:16 24.05.2026
Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

14:05 24.05.2026
Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

10:54 24.05.2026
Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

06:07 07.05.2026
Мін'юст анонсував санкції проти експрем'єра Азарова та його сина

Мін'юст анонсував санкції проти експрем'єра Азарова та його сина

17:40 05.05.2026
ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

11:55 01.05.2026
Мін'юст спільно з Держархівслужбою забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів НАФ

Мін'юст спільно з Держархівслужбою забезпечують збереження та цифрову доступність унікальних документів НАФ

14:42 10.04.2026
Україна презентувала модернізований Електронний реєстр апостилів у Постійному бюро Гаазької конференції – Мінюст

Україна презентувала модернізований Електронний реєстр апостилів у Постійному бюро Гаазької конференції – Мінюст

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

В Україні збережеться тепла погода, у Києві без опадів

В Києві затримано чоловіка, який обкрадав пошкоджені ворожою атакою квартири на Подолі

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА