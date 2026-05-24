Інтерфакс-Україна
Події
14:07 24.05.2026

В Києві затримано чоловіка, який обкрадав пошкоджені ворожою атакою квартири на Подолі

Поліцейські затримали чоловіка, який після ворожого ракетного обстрілу в ніч на неділю в Києві обкрадав пошкоджені квартири мешканців столичного Подолу, повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні, внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах. Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників", – йдеться в повідомленні поліції в телеграм-каналі в неділю.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна.

"Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку", – зазначається в повідомленні.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області.

Теги: #мародер #поділ #квартири

