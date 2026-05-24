Інтерфакс-Україна
14:05 24.05.2026

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю отримав незначні пошкодження Будинок уряду на вулиці Грушевського, 12/2, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Під час нічної атаки Росії на Київ було пошкоджено штаб-квартиру уряду України, вікна якої вилетіли від вибуху. На щастя, ніхто не постраждав", – написала Свириденко в мережі X.

Також вона опублікувала фото, на яких видно вибиті вікна у Будинку уряду.

Як повідомлялося, в ніч на 7 вересня 2025 року внаслідок ворожого удару Будинок уряду України зазнав значних пошкоджень. Було зруйновано верхні поверхи та дах, унаслідок чого виникла пожежа.

Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) разом із польськими колегами обговорюють питання реставрації Будинку уряду у дусі кінцугі.

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

