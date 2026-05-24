Інтерфакс-Україна
Події
14:02 24.05.2026

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

Фото: ДСНС

У Шевченківському та Дарницькому районах Києва під завалами досі можуть бути люди, повідомляє ДСНС в телеграм-каналі.

"Пошуково-рятувальні операції тривають у Шевченківському та Дарницькому районах – під завалами досі можуть бути люди. На декількох локаціях ще продовжується ліквідація наслідків обстрілу", – зазначається в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу вже 224 людям.

За повідомленням мера Віталія Кличка, наразі кількість постраждалих у столиці після нічної атаки Росії зросла до 77 людей, двоє людей загинули.

Теги: #київ #завали

