13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко
Кількість постраждалих у Києві після російської масованої атаки в ніч на неділю збільшилася до 77, серед них двоє дітей, повідомив мер Віталій Кличко.
"У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений. Троє із них – у тяжкому стані. 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці", – написав він у Телеграмі в неділю.
Загинули внаслідок масованої атаки ворога на столицю двоє людей. Раніше повідомлялось про 69 постраждалих.