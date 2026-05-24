У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві після російської масованої атаки в ніч на неділю збільшилася до 77, серед них двоє дітей, повідомив мер Віталій Кличко.

"У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений. Троє із них – у тяжкому стані. 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці", – написав він у Телеграмі в неділю.

Загинули внаслідок масованої атаки ворога на столицю двоє людей. Раніше повідомлялось про 69 постраждалих.