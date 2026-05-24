13:48 24.05.2026

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Франція засудила російські удари по цивільних цілях в Україні.

"Франція засуджує цю атаку та використання балістичної ракети "Орешник", що, перш за все, демонструє подальшу ескалацію та глухий кут агресивної війни Росії", – написав президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі Х.

"Наша рішучість продовжувати підтримувати Україну, робити все можливе для справедливого та міцного миру та зміцнювати безпеку Європи лише посилюється", – додав він.

Раніше у неділю президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре після масованої комбінованої атаки росіян на Київ в ніч на 24 травня. "Сьогодні буде ще комунікація з нашими партнерами", – написав він у Телеграмі.

