Інтерфакс-Україна
Події
13:46 24.05.2026

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

1 хв читати

Вірменія після відкриття залізничного сполучення через Азербайджан тепер також отримала залізничне сполучення для експорту та імпорту через Туреччину та Грузію, повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Це важливий крок у розвитку економічного життя нашої країни. Висловлюю вдячність нашим партнерам у Туреччині та Грузії за їх конструктивну співпрацю", – написав він у соцмережі X у неділю.

Голова Національних зборів Вірменії Ален Сімонян уточнив, що наразі Вірменія має залізничне сполучення з Росією через території Грузії та Азербайджану, а також з Китаєм через території Росії та Казахстану.

"Тепер вона також має сполучення з Європейським Союзом через території Грузії та Туреччини. У найближчому майбутньому будуть відкриті залізничні сполучення Вірменія-Туреччина та Вірменія-Азербайджан, а потім – Вірменія-Іран через Нахічевань. Ми станемо свідками цих подій у найближчому майбутньому завдяки реалізації проєкту TRIPP", – зазначив він у соцмережі X.

Теги: #залізничне_сполучення #вірменія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 04.05.2026
Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

Зеленський запропонував Пашиняну провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва у Києві

23:09 03.05.2026
Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

Зеленський сформулював три завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані

15:22 03.05.2026
Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти

18:26 01.05.2026
Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

Зеленський відвідає Єреван 4 травня – ЗМІ

14:10 03.11.2025
Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

22:36 09.10.2025
Вірменія відмовилася видати росіянам громадянина Грузії, який воював на боці ЗСУ

Вірменія відмовилася видати росіянам громадянина Грузії, який воював на боці ЗСУ

12:02 19.08.2025
Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

Російського залізничного сполучення через окуповану частину Запорізької області більше немає - Андрющенко

16:59 11.08.2025
Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

08:47 09.08.2025
Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

00:24 09.08.2025
Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА