Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині Дніпропетровської області за минулу добу одна людина загинула, семеро, серед яких тримісячна дівчинка та 4-річний хлопчик, зазнали поранень, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в неділю зазначається, що 23 травня вранці армія РФ спрямувала FPV-дрон на територію промислового підприємства у Марганці – внаслідок влучання по одному з транспортних засобів постраждав 64-річний працівник.

"Після 15:30 окупанти поцілили з артилерії по Нікополю – важкі поранення отримав літній чоловік. На жаль, від отриманих травм він помер у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Увечері суботи, за даними поліції, ворог продовжив артилерійські обстріли райцентру – під ударом опинилися житлові багатоквартирні будинки в одному зі спальних районів міста.

"Осколкових поранень зазнали поліцейський, його тримісячна донька, 4-річний хлопчик та ще четверо людей – чоловіки й жінки віком від 31 до 46 років", – наголошується в повідомленні.

В поліції уточнюють, що частину поранених з місця події евакуював екіпаж відділу реагування патрульної поліції. Один із потерпілих перебуває у вкрай тяжкому стані, інші – з акубаротравмами та пораненнями середнього ступеня тяжкості.