Інтерфакс-Україна
Події
13:40 24.05.2026

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

1 хв читати
Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти
Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині Дніпропетровської області за минулу добу одна людина загинула, семеро, серед яких тримісячна дівчинка та 4-річний хлопчик, зазнали поранень, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в неділю зазначається, що 23 травня вранці армія РФ спрямувала FPV-дрон на територію промислового підприємства у Марганці – внаслідок влучання по одному з транспортних засобів постраждав 64-річний працівник.

"Після 15:30 окупанти поцілили з артилерії по Нікополю – важкі поранення отримав літній чоловік. На жаль, від отриманих травм він помер у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Увечері суботи, за даними поліції, ворог продовжив артилерійські обстріли райцентру – під ударом опинилися житлові багатоквартирні будинки в одному зі спальних районів міста.

"Осколкових поранень зазнали поліцейський, його тримісячна донька, 4-річний хлопчик та ще четверо людей – чоловіки й жінки віком від 31 до 46 років", – наголошується в повідомленні.

В поліції уточнюють, що частину поранених з місця події евакуював екіпаж відділу реагування патрульної поліції. Один із потерпілих перебуває у вкрай тяжкому стані, інші – з акубаротравмами та пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Теги: #нікопольський_район #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 24.05.2026
Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється

Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА