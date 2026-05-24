Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре після масованої комбінованої атаки росіян на Київ в ніч на 24 травня.

"Я вже говорив із Президентом Франції та Прем’єр-міністром Норвегії. Сьогодні буде ще комунікація з нашими партнерами. Дякую всім, хто не мовчить про те, що робить Росія", – написав Зеленський у Телеграмі.

До допису прикріплене відео того, як Зеленський оглядає місця руйнувань у Києві.

"Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD", – написав Зеленський.

Як повідомлялось, росіяни в ніч на 24 травня здійснили масований комбінований удар по Києву, а також Київщині. Обстрілювали Черкащину і Полтавщину.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, росіяни використали 90 ракет різних типів, із них 36 – балістичні. Було запущено 600 дронів. Крім того, по місту Біла Церква на Київщині вдарили "орєшніком".

У Києві відомо про двох загиблих і 69 постраждалих. На Київщині загинули дві людини.