Інтерфакс-Україна
13:31 24.05.2026

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре після масованої комбінованої атаки росіян на Київ в ніч на 24 травня.

"Я вже говорив із Президентом Франції та Прем’єр-міністром Норвегії. Сьогодні буде ще комунікація з нашими партнерами. Дякую всім, хто не мовчить про те, що робить Росія", – написав Зеленський у Телеграмі.

До допису прикріплене відео того, як Зеленський оглядає місця руйнувань у Києві.

"Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD", – написав Зеленський.

Як повідомлялось, росіяни в ніч на 24 травня здійснили масований комбінований удар по Києву, а також Київщині. Обстрілювали Черкащину і Полтавщину.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, росіяни використали 90 ракет різних типів, із них 36 – балістичні. Було запущено 600 дронів. Крім того, по місту Біла Церква на Київщині вдарили "орєшніком".

У Києві відомо про двох загиблих і 69 постраждалих. На Київщині загинули дві людини.

Теги: #макрон #стьоре #зеленський

12:08 24.05.2026
Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

18:54 23.05.2026
Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

17:44 23.05.2026
Зеленський у День морської піхоти: Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за силу та вірність Україні

15:20 23.05.2026
Зеленський: Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні

15:09 23.05.2026
Зеленський: Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною

14:06 23.05.2026
Зеленський ввів в дію санкції проти 29 торгових суден, що здійснюють перевезення воєнних вантажів для РФ

12:55 23.05.2026
Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

11:44 23.05.2026
Зеленський назвав пропозицію щодо асоційованого членства в ЄС "несправедливою" – ЗМІ

10:09 23.05.2026
Зеленський привітав воїнів морської піхоти зі святом

