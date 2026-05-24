13:28 24.05.2026

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію, заявила Високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

Коментуючи масований комбінований удар росіян по Києві, Каллас зазначила у соцмережі Х: "Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому вона тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст".

За її словами, це огидні акти терору, спрямовані на те, щоб убити якомога більше цивільних осіб.

"Повідомляється, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" – системи, призначені для несення ядерних боєголовок, – це політична тактика залякування та безрозсудна ядерна гра на межі", – йдеться у дописі.

Каллас заявила, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію.

