13:23 24.05.2026

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон, повідомляє українська спецслужба.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області рф", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в неділю.

За інформацією відомства, станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів.

"Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково", – уточнюється в повідомленні.

В СБУ зауважують, що внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

"На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії", – наголошують в спецслужбі.

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", – цитує СБУ очільника Служби безпеки Євгенія Хмару.

14:30 23.05.2026
СБУ: Уражено ешелон та резервуари з пальним, логістичну структуру та телекомунікацію противника на ТОТ України

Зеленський повідомив про ураження російського хімічного підприємства "Метафракс Кемікалс"

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала російські удари по Київщині та Одещині

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

