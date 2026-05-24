СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон, повідомляє українська спецслужба.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво" у Володимирській області рф", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в неділю.

За інформацією відомства, станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів та перекачує сировину (переважно дизельне пальне) з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до експортних портів і внутрішніх споживачів.

"Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково", – уточнюється в повідомленні.

В СБУ зауважують, що внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².

"На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії", – наголошують в спецслужбі.

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", – цитує СБУ очільника Служби безпеки Євгенія Хмару.