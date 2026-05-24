Інтерфакс-Україна
Події
13:08 24.05.2026

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

1 хв читати
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської масованої ракетно-дронової атаки.

"Команди загонів швидкого реагування Київської області та Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками та медиками працюють на місцях ліквідації наслідків нічної атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери надали першу домедичну допомогу 22 людям на двох локаціях, 6 поранених передали екіпажам екстреної медичної допомоги для госпіталізації. Вони також спільно з рятувальниками евакуювали з пошкоджених будинків поранених та людей з-поміж маломобільних груп населення. 15 постраждалих та їхніх близьких отримали першу психологічну допомогу від Українського Червоного Хреста.

Крім того, волонтери та рятувальники евакуювали тіла двох загиблих.

На одній з локацій розгорнуто пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де можна випити води, чаю, зарядити гаджети та за необхідності отримати психологічну підтримку чи першу допомогу.

Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Як повідомлялося, внаслідок російської масованої атаки на Київ відомо про двох загиблих та 69 постраждалих. Пошкоджено: багатоквартирні та приватні будинки, торгівельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей "Чорнобиль".

 

Теги: #київ #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 24.05.2026
Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

12:33 24.05.2026
У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

08:55 24.05.2026
Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

08:48 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

08:42 24.05.2026
Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

08:31 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

07:17 24.05.2026
Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

В Києві затримано чоловіка, який обкрадав пошкоджені ворожою атакою квартири на Подолі

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА