УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської масованої ракетно-дронової атаки.

"Команди загонів швидкого реагування Київської області та Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками та медиками працюють на місцях ліквідації наслідків нічної атаки", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Волонтери надали першу домедичну допомогу 22 людям на двох локаціях, 6 поранених передали екіпажам екстреної медичної допомоги для госпіталізації. Вони також спільно з рятувальниками евакуювали з пошкоджених будинків поранених та людей з-поміж маломобільних груп населення. 15 постраждалих та їхніх близьких отримали першу психологічну допомогу від Українського Червоного Хреста.

Крім того, волонтери та рятувальники евакуювали тіла двох загиблих.

На одній з локацій розгорнуто пункт допомоги Українського Червоного Хреста, де можна випити води, чаю, зарядити гаджети та за необхідності отримати психологічну підтримку чи першу допомогу.

Ліквідація наслідків атаки продовжується.

Як повідомлялося, внаслідок російської масованої атаки на Київ відомо про двох загиблих та 69 постраждалих. Пошкоджено: багатоквартирні та приватні будинки, торгівельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей "Чорнобиль".