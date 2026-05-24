Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

За оновленими даними, до 13 зросла кількість постраждалих у Богодухові (Харківська обл) внаслідок ранкової атаки російських безпілотників.

"У період з 09:10 до 10:25 Збройні сили РФ здійснили атаку по м. Богодухів. Попередньо, ворог застосував щонайменше три БпЛА типу "Молнія". Зафіксовано влучання у дорожнє покриття в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. Також пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, скління багатоквартирного житлового будинку", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок атаки на Богодухів постраждали 12 осіб, семеро з яких шпиталізовані.