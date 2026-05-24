Інтерфакс-Україна
Події
13:08 24.05.2026

Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

1 хв читати

За оновленими даними, до 13 зросла кількість постраждалих у Богодухові (Харківська обл) внаслідок ранкової атаки російських безпілотників.

"У період з 09:10 до 10:25 Збройні сили РФ здійснили атаку по м. Богодухів. Попередньо, ворог застосував щонайменше три БпЛА типу "Молнія". Зафіксовано влучання у дорожнє покриття в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. Також пошкоджено щонайменше 15 автомобілів, скління багатоквартирного житлового будинку", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок атаки на Богодухів постраждали 12 осіб, семеро з яких шпиталізовані.

Теги: #атака_рф #богодухів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 24.05.2026
Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

13:48 24.05.2026
Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

13:28 24.05.2026
Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

11:25 24.05.2026
У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

11:11 18.05.2026
Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

Двоє людей постраждали через удар по центру Богодухова – Синєгубов

14:41 01.05.2026
Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

Четверо працівників харчового підприємства в Богодухові постраждали через атаку БпЛА

16:57 22.04.2026
Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

Руйнування у Богодухівській громаді через атаки БпЛА протягом останніх днів більші, ніж за всі роки повномасштабного вторгнення

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

В Києві затримано чоловіка, який обкрадав пошкоджені ворожою атакою квартири на Подолі

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА