Інтерфакс-Україна
Події
13:02 24.05.2026

Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

1 хв читати
Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору
Фото: ДСНС Києва

Партнери України засуджують масований російський удар по Києву й інших регіонах країни в ніч на 24 травня.

Президентка Молдови Мая Санду назвала обстріл воєнним злочином. "Минулої ночі масований удар російських ракет і дронів по Києву є воєнним злочином. Вбивство цивільних осіб є воєнним злочином", – написала вона у соцмережі Х і закликала більше підтримувати Україну і тиснути на РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що атака росіян була спрямована на житлові райони та цивільну інфраструктуру. "Цю безглузду війну агресії необхідно зупинити. Ми маємо продовжувати чинити тиск на воєнну машину Росії та посилювати нашу підтримку України", – написав він у соцмережі Х.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив: "Навмисні удари по житлових районах та цивільній інфраструктурі є неприйнятними актами терору".

Як повідомлялось, росіяни в ніч на 24 травня здійснили масований комбінований удар по Києву, а також Києвщині. Обстрілювали Черкащину і Полтавщину.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, росіяни використали 90 ракет різних типів, із них 36 – балістичні. Було запущено 600 дронів. Крім того, по місту Біла Церква на Київщині вдарили "орєшніком".

У Києві відомо про двох загиблих і 70 постраждалих. На Київщині загинули дві людини.

Теги: #партнери #атака_рф #реакція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 24.05.2026
Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

Будинок уряду постраждав внаслідок російського обстрілу – Свириденко

13:52 24.05.2026
У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

У Києві уже 77 постраждалих, серед них двоє дітей – Кличко

13:48 24.05.2026
Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

13:28 24.05.2026
Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

13:08 24.05.2026
Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

20:53 21.05.2026
Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень до міжнародних партнерів від його імені

Умєров заявив про нову хвилю шахрайських звернень до міжнародних партнерів від його імені

19:08 21.05.2026
Україна за підтримки Японії планує запустити тристоронні формати з розмінування із Колумбією та Сирією

Україна за підтримки Японії планує запустити тристоронні формати з розмінування із Колумбією та Сирією

13:42 20.05.2026
Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

10:52 20.05.2026
Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

Під завалами в Шевченківському та Дарницькому районах Києва можуть бути люди – ДСНС

Вірменія отримала залізничне сполучення через Туреччину та Грузію

Внаслідок ворожих ударів на Нікопольщині одна людина загинула, серед травмованих – маленькі діти

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється

Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА