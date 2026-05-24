Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

Партнери України засуджують масований російський удар по Києву й інших регіонах країни в ніч на 24 травня.

Президентка Молдови Мая Санду назвала обстріл воєнним злочином. "Минулої ночі масований удар російських ракет і дронів по Києву є воєнним злочином. Вбивство цивільних осіб є воєнним злочином", – написала вона у соцмережі Х і закликала більше підтримувати Україну і тиснути на РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що атака росіян була спрямована на житлові райони та цивільну інфраструктуру. "Цю безглузду війну агресії необхідно зупинити. Ми маємо продовжувати чинити тиск на воєнну машину Росії та посилювати нашу підтримку України", – написав він у соцмережі Х.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив: "Навмисні удари по житлових районах та цивільній інфраструктурі є неприйнятними актами терору".

Як повідомлялось, росіяни в ніч на 24 травня здійснили масований комбінований удар по Києву, а також Києвщині. Обстрілювали Черкащину і Полтавщину.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, росіяни використали 90 ракет різних типів, із них 36 – балістичні. Було запущено 600 дронів. Крім того, по місту Біла Церква на Київщині вдарили "орєшніком".

У Києві відомо про двох загиблих і 70 постраждалих. На Київщині загинули дві людини.