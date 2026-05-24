Інтерфакс-Україна
Події
12:36 24.05.2026

Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

1 хв читати
Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

У Херсоні в неділю дві людини загинули, ще семеро – постраждали внаслідок внаслідок артобстрілу ринку, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 24 травня 2026 року близько 10:45 військові рф здійснили артилерійський обстріл Херсона. Під удар потрапила територія ринку у Дніпровському районі міста. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Також наразі відомо, що постраждали семеро цивільних. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення та акубаротравми.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

06:02 24.05.2026
У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

У Великовисківській громаді Кіровоградської області пошкоджені 16 житлових будинків під час нічної атаки, без постраждалих

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:11 24.05.2026
В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

В Києві вже 13 постраждалих, 7 шпиталізовані – мер

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

04:43 24.05.2026
Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

Низка житлових багатоповерхівок пошкоджені внаслідок російських атак в Києві – мер

ВАЖЛИВЕ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

ОСТАННЄ

Зеленський уже поговорив з Макроном та Стьоре, комунікація з партнерами продовжиться

Каллас назвала дії РФ безрозсудною ядерною грою на межі: В ЄС обговорять посилення тиску на РФ

СБУ уразила перекачувальну станцію у Володимирській області РФ, яка забезпечує пальним Московський регіон

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

Кількість постраждалих у Богодухові Харківської області зросла до 13 – прокуратура

Європейські політики називають масований удар РФ по Україні воєнним злочином і актами терору

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється

Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА