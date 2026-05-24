Росіяни вдарили по ринку в Херсоні з артилерії: двоє загиблих та семеро поранених

У Херсоні в неділю дві людини загинули, ще семеро – постраждали внаслідок внаслідок артобстрілу ринку, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 24 травня 2026 року близько 10:45 військові рф здійснили артилерійський обстріл Херсона. Під удар потрапила територія ринку у Дніпровському районі міста. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Також наразі відомо, що постраждали семеро цивільних. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, уламкові поранення та акубаротравми.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).