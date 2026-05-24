У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

Число постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ зросло до 69 осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі 69 постраждалих у столиці. 36 із них медики госпіталізували. 33 людям надали допомогу амбулаторно та на місці", – написав він у Телеграмі в неділю.

Як повідомлялося, відомо про 2 загиблих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Раніше повідомлялось про 62 постраждалих.