Інтерфакс-Україна
12:33 24.05.2026

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко

У Києві уже 69 постраждалих від російської атаки, майже половину з них госпіталізували – Кличко
Число постраждалих внаслідок російської масованої атаки на Київ зросло до 69 осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"Наразі 69 постраждалих у столиці. 36 із них медики госпіталізували. 33 людям надали допомогу амбулаторно та на місці", – написав він у Телеграмі в неділю.

Загинули внаслідок масованої атаки ворога на Київ двоє людей.

Відомо про 2 загиблих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Раніше повідомлялось про 62 постраждалих.

