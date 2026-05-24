Інтерфакс-Україна
Події
12:11 24.05.2026

Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється

3 хв читати
Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Третій удар балістичною ракетою проміжної дальності "Орєшнік", який російські окупанти завдали в ніч на неділю по місту Біла Церква Київської області, призвів до пошкодження гаражів та підприємства, при цьому інформація про цивільних постраждалих відсутня.

"У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства", – повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у неділю вранці.

При цьому він повідомив про загиблих та постраждалих в Бучанському та Обухівському районах області під час нічної атаки і жодного в Білоцерківському.

Місцеві пабліки повідомляють, що у самій Білій Церкві вночі внаслідок атаки окупантів у гаражному кооперативі сталася пожежа: горіли три гаражі.

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко зазначив на своїй сторінці у Facebook, що "Орєшнік за ~$100 млн знищив 3 гаража у Білій Церкві". "Навіть російські воєнкори в шоці від такого "вєлічія", – написав він, додавши, що самі окупанти визнають, що "вся історія з "Орєшніком" більше схожа на спробу створити "красиву картинку" для внутрішньої аудиторії.

Це вже третє застосування російським агресором ракети типу "Орєшнік", яка є модифікацією ракети проміжної дальності РС-26 "Рубєж", для удару по Україні. Вперше вона була застосована для удару по місті Дніпро 21 листопада 2024 року, а вдруге – для удару по підприємству на території Львівської області 8 січня 2026 року.

Слідчі Служби безпеки України знайшли на місці удару блок стабілізації і наведення ракети, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Вони кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. Пуск було здійснено з російського полігону "Капустин Яр".

Військовий експерт Олександр Сурков іще до підтвердження, що удар по Білій Церкві було завдано "Орєшніком", зазначив, що на застосування цієї ракети вказує аналіз траєкторії, швидкості та характеру її польоту, а також, що запуск імовірно також здійснювався з "Капустиного Яру".

"Якщо це був насправді "Орєшнік", то ми знову бачимо "вискоточну" зброю з радіусом розбігу километрів у 20-30, яка в без’ядерному варіанті є просто шістю-вісім’ю шматками розпеченого металу, кожний з яких наносить поразку меншу ніж бойова частина Шахеду, та ще й не може бути націлений на об’єкт розміром менше ніж поле у сто гектарів. З точки зору стратегії та елементарної економики – такі удари – це чиста дурість та відверта ганьба "колись другої армії світу". Навіть забиванням цвяхів мікроскопом не назвешь, бо у 21 сторіччі ця чергова модифікація ФАУ-2 навіть мікроскопом назвати важко. На фоні американського прогресу взагалі цирк", – написав він у Facebook.

Військовослужбовець 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Нікіта Козачинський зазначив, що під час атаки в ніч на неділю "росіяни витратили на удар по Києву річний бюджет середньостатистичного міста РФ".

"Кожен шахед по вартості – це автомобіль швидкої допомоги. Балістична ракета – дитячий садок або школа. Орешнік – якийсь інфраструктурний проєкт. Ось і маємо що ворог атакував Україну 600 швидкими, 50 школами та двома інфраструктурними проєктами, які ніколи не будуть реалізовані", – написав він у Facebook, додавши, що такі російські пріорітети водночас "є частиною міжнародного злочину".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в свою чергу зазначив, що "після виходу Штатів з перемовин ніяких правил вже немає – ескалація на новому рівні".

"Просто так Штати попередження не дають", – додав він, коментуючи погрози застосування окупантами "Орєшніка" по Києву ще до удару по Білій Церкві.

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Анатолій Амелін після удару по Білій Церкві написав: "Чекаємо на балістичні ракети по Кремлю".

"Одна планета, два Світи: Маск запускає ракети до космосу задля розвитку людства, орда запускає балістику і "орешник" для його знищення. Війна закінчиться лише зі знищенням орди", – додав він.

Теги: #орєшнік #біла_церква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 24.05.2026
Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

18:54 23.05.2026
Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

17:54 30.04.2026
Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

14:51 29.04.2026
На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

18:56 22.04.2026
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вбити жителя Білої Церкви за вітання "Христос Воскрес"

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вбити жителя Білої Церкви за вітання "Христос Воскрес"

18:29 25.03.2026
На Київщині розслідують обставини вибухового травмування дитини

На Київщині розслідують обставини вибухового травмування дитини

18:26 12.01.2026
МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

14:01 09.01.2026
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

09:31 09.01.2026
Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

00:57 09.01.2026
Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

ВАЖЛИВЕ

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

ОСТАННЄ

Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

Навчально-науковий інститут публічного управління зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу

У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

Житель Тернополя застрелився у приміщенні ТЦК – поліція

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА