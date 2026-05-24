Внаслідок третього удару "Орєшніком" по Україні пошкоджені гаражний кооператив і підприємство, про постраждалих не повідомляється

Третій удар балістичною ракетою проміжної дальності "Орєшнік", який російські окупанти завдали в ніч на неділю по місту Біла Церква Київської області, призвів до пошкодження гаражів та підприємства, при цьому інформація про цивільних постраждалих відсутня.

"У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства", – повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у неділю вранці.

При цьому він повідомив про загиблих та постраждалих в Бучанському та Обухівському районах області під час нічної атаки і жодного в Білоцерківському.

Місцеві пабліки повідомляють, що у самій Білій Церкві вночі внаслідок атаки окупантів у гаражному кооперативі сталася пожежа: горіли три гаражі.

Депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко зазначив на своїй сторінці у Facebook, що "Орєшнік за ~$100 млн знищив 3 гаража у Білій Церкві". "Навіть російські воєнкори в шоці від такого "вєлічія", – написав він, додавши, що самі окупанти визнають, що "вся історія з "Орєшніком" більше схожа на спробу створити "красиву картинку" для внутрішньої аудиторії.

Це вже третє застосування російським агресором ракети типу "Орєшнік", яка є модифікацією ракети проміжної дальності РС-26 "Рубєж", для удару по Україні. Вперше вона була застосована для удару по місті Дніпро 21 листопада 2024 року, а вдруге – для удару по підприємству на території Львівської області 8 січня 2026 року.

Слідчі Служби безпеки України знайшли на місці удару блок стабілізації і наведення ракети, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Вони кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. Пуск було здійснено з російського полігону "Капустин Яр".

Військовий експерт Олександр Сурков іще до підтвердження, що удар по Білій Церкві було завдано "Орєшніком", зазначив, що на застосування цієї ракети вказує аналіз траєкторії, швидкості та характеру її польоту, а також, що запуск імовірно також здійснювався з "Капустиного Яру".

"Якщо це був насправді "Орєшнік", то ми знову бачимо "вискоточну" зброю з радіусом розбігу километрів у 20-30, яка в без’ядерному варіанті є просто шістю-вісім’ю шматками розпеченого металу, кожний з яких наносить поразку меншу ніж бойова частина Шахеду, та ще й не може бути націлений на об’єкт розміром менше ніж поле у сто гектарів. З точки зору стратегії та елементарної економики – такі удари – це чиста дурість та відверта ганьба "колись другої армії світу". Навіть забиванням цвяхів мікроскопом не назвешь, бо у 21 сторіччі ця чергова модифікація ФАУ-2 навіть мікроскопом назвати важко. На фоні американського прогресу взагалі цирк", – написав він у Facebook.

Військовослужбовець 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" Нікіта Козачинський зазначив, що під час атаки в ніч на неділю "росіяни витратили на удар по Києву річний бюджет середньостатистичного міста РФ".

"Кожен шахед по вартості – це автомобіль швидкої допомоги. Балістична ракета – дитячий садок або школа. Орешнік – якийсь інфраструктурний проєкт. Ось і маємо що ворог атакував Україну 600 швидкими, 50 школами та двома інфраструктурними проєктами, які ніколи не будуть реалізовані", – написав він у Facebook, додавши, що такі російські пріорітети водночас "є частиною міжнародного злочину".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в свою чергу зазначив, що "після виходу Штатів з перемовин ніяких правил вже немає – ескалація на новому рівні".

"Просто так Штати попередження не дають", – додав він, коментуючи погрози застосування окупантами "Орєшніка" по Києву ще до удару по Білій Церкві.

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Анатолій Амелін після удару по Білій Церкві написав: "Чекаємо на балістичні ракети по Кремлю".

"Одна планета, два Світи: Маск запускає ракети до космосу задля розвитку людства, орда запускає балістику і "орешник" для його знищення. Війна закінчиться лише зі знищенням орди", – додав він.