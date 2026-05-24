Президент України разом із очільником МВС оглянули музей "Чорнобиль", пошкоджений ворожою атакою

Фото: МВС

У неділю вранці президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оглянули масштаб пошкоджень, яких зазнала будівля Національного музею Чорнобилю в Києві внаслідок масштабної ворожої атаки.

Цю інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в МВС.

В міністерстві зазначили, що на даний час на місці ще продовжуються роботи ДСНС, пожежу загасили, зазнав значних пошкоджень верхній поверх будівлі.

Як повідомлялося, 27 квітня 2026 року до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції в музеї Чорнобиля відкрилася оновлена виставка.