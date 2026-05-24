Інтерфакс-Україна
Події
12:07 24.05.2026

Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

1 хв читати

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждав Національний центр "Український дім" у Києві на вулиці Хрещатик, повідомила директорка Ольга Вієру.

"Ніч важка для усіх. В центрі багато будівель зазнали пошкоджень від вибухової хвилі. В Українському домі розбито частину фасадних вікон. Ці вікна у нас слабенькі і разом з нашою багатостраждальною будівлею пережили вже немало. Але головне, що люди, твори та фондова колекція цілі", – написала Вієру в мережі Facebook.

За її словами, чергові співробітники перебували у підвальних поверхах і не постраждали.

"Експозиція теж в порядку. Зараз фіксуємо пошкодження, складаємо акти і прибираємо, щоб у вівторок відкрити виставку і створити нормальні умови для наших відвідувачів", – додала вона.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Теги: #український_дім #атака_рф

12:02 24.05.2026
Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

11:54 24.05.2026
Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

11:45 24.05.2026
Навчально-науковий інститут публічного управління зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу

11:22 24.05.2026
Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

11:01 24.05.2026
Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

11:50 10.04.2026
Від колекції до інституції: в “Українському домі” говорили про нову роль мистецтва в Україні

17:47 09.04.2026
У Києві відкриють масштабну виставку про Чорнобиль і життя після катастрофи

15:40 07.04.2026
“Український Дім” проведе дискусію про роль фондів і меценатів у збереженні культурної спадщини

16:16 20.03.2026
В Українському домі триває виставка про жінок, яких викреслили з мистецтва

