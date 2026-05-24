Український дім у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждав Національний центр "Український дім" у Києві на вулиці Хрещатик, повідомила директорка Ольга Вієру.

"Ніч важка для усіх. В центрі багато будівель зазнали пошкоджень від вибухової хвилі. В Українському домі розбито частину фасадних вікон. Ці вікна у нас слабенькі і разом з нашою багатостраждальною будівлею пережили вже немало. Але головне, що люди, твори та фондова колекція цілі", – написала Вієру в мережі Facebook.

За її словами, чергові співробітники перебували у підвальних поверхах і не постраждали.

"Експозиція теж в порядку. Зараз фіксуємо пошкодження, складаємо акти і прибираємо, щоб у вівторок відкрити виставку і створити нормальні умови для наших відвідувачів", – додала вона.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.