Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

Посла Російської Федерації в Албанії викликано для пояснень через масштабну російську атаку по Україні, внаслідок якої було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа (Ferit Hoxha).

"Албанія рішуче засуджує черговий жорстокий і безрозбірливий масштабний обстріл ракетами та дронами, здійснений минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні, повністю ігноруючи людське життя та основну людську порядність. Цього разу було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, поставивши його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!" – йдеться у дописі міністра.

Він наголосив, що напад на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та "ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії".

"Ця війна за вибором триває надто довго. Понад чотири роки з моменту її незаконного повномасштабного вторгнення Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу", – заявив глава МЗС.

Албанський міністр підкреслив, що "Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань". Також він повторив заклик до Росії негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.

"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", – йдеться у дописі.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік. Він зазначив, що унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.