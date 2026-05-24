12:02 24.05.2026

Резиденція посла Албанії була пошкоджена через російський обстріл

Посла Російської Федерації в Албанії викликано для пояснень через масштабну російську атаку по Україні, внаслідок якої було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа (Ferit Hoxha).

"Албанія рішуче засуджує черговий жорстокий і безрозбірливий масштабний обстріл ракетами та дронами, здійснений минулої ночі Росією проти цивільних цілей в Україні, повністю ігноруючи людське життя та основну людську порядність. Цього разу було влучено в житловий комплекс, де проживає посол Албанії в Україні, поставивши його життя під серйозну загрозу. Це неприйнятно!" – йдеться у дописі міністра.

Він наголосив, що напад на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та "ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії Росії".

"Ця війна за вибором триває надто довго. Понад чотири роки з моменту її незаконного повномасштабного вторгнення Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та домівки по всій Україні. Проте їй не вдалося зламати хоробрість, рішучість, стійкість і силу українського народу", – заявив глава МЗС.

Албанський міністр підкреслив, що "Росія не перемагає; вона лише вбиває, руйнує та завдає широкомасштабних спустошень і страждань". Також він повторив заклик до Росії негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів.

"Албанія й надалі твердо стоятиме пліч-о-пліч з Україною та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Винних у цих атаках необхідно притягнути до відповідальності", – йдеться у дописі.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік. Він зазначив, що унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.

11:54 24.05.2026
Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

Навчально-науковий інститут публічного управління зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

Сибіга анонсував міністерське засідання Україна-Південно-Східна Європа в Тірані

Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

Посол ЄС: незважаючи на заклики РФ до нашого від'їзду, ми в Києві, ми з Україною. І нікуди не плануємо їхати

