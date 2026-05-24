Інтерфакс-Україна
11:45 24.05.2026

Навчально-науковий інститут публічного управління зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждав корпус Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби, повідомив в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка.

"Сьогодні була одна з найважчих ночей для Києва. Ми вдячні долі та нашим ЗСУ – ні студенти, ні викладачі не постраждали. Більшість будівель університету вціліли. Але не всі. Корпус №2 Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби – пошкоджений", – написав Копійка в мережі Facebook.

За його словами, всі наслідки будуть ліквідовані найближчим часом.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

Теги: #атака_рф #інститут #кну

11:22 24.05.2026
Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

11:01 24.05.2026
Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі в Києві постраждали внаслідок російського обстрілу

10:56 24.05.2026
Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

10:54 24.05.2026
Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

10:37 24.05.2026
Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

10:14 20.05.2026
В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

14:23 12.05.2026
Бугров проконсультується з юристами щодо відмови йому брати участь у виборах ректора КНУ ім. Шевченка

10:04 12.05.2026
Міносвіти перенесло вибори ректора КНУ ім. Шевченка на жовтень

09:53 11.05.2026
В.о. ректора КНУ ім.Шевченка Копійка підтримує виїзд за кордон студентів-чоловіків 23-25 років для академобмінів

19:30 07.05.2026
КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

У Богодухові на Харківщині 12 постраждалих через атаку БпЛА

Житель Тернополя застрелився у приміщенні ТЦК – поліція

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

Університет KSE пошкоджено внаслідок нічної атаки

Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

