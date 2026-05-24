Навчально-науковий інститут публічного управління зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждав корпус Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби, повідомив в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка.

"Сьогодні була одна з найважчих ночей для Києва. Ми вдячні долі та нашим ЗСУ – ні студенти, ні викладачі не постраждали. Більшість будівель університету вціліли. Але не всі. Корпус №2 Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби – пошкоджений", – написав Копійка в мережі Facebook.

За його словами, всі наслідки будуть ліквідовані найближчим часом.

Як повідомлялося, станом на 10 годину неділі відомо про 2 загиблих та понад 62 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога на Київ. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.