Інтерфакс-Україна
11:22 24.05.2026

Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

Фото: ДСНС Київщини

Росіяни завдали удару по всіх районах Києва в ніч на неділю, є пошкодження на Київщині, Черкащині і Полтавщині, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Телеграмі у неділю.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих людей у Києві. Мої співчуття родині та близьким. Понад 50 поранених. І люди продовжують звертатися по допомогу. У перші хвилини після ударів рятувальники евакуювали 12 людей з пошкодженого гуртожитку. Ще десяткам жителів допомогли вийти з охоплених вогнем багатоповерхівок", – зазначив він.

Внаслідок нічної атаки постраждали і об’єкти системи МВС. Зокрема, будівлі райвідділу поліції та обласного управління ДСНС. "Поки гасили вогонь в будівлі, оператори в укритті приймали повідомлення від громадян", – описав міністр ситуацію у Києві.

Руйнувань зазнав також Національний музей Чорнобиль. Музей, який після тривалої реставрації був відкритий лише місяць тому.

"Загалом півсотні локацій: багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адмінбудівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Це – терористичний удар по об’єктах, які не несуть жодної загрози", – наголосив Клименко.

Є пошкодження також на Київщині, Черкащині й Полтавщині. У Черкасах через удар безпілотника по багатоповерхівці постраждали більше десятка людей.

"В Київській області, на жаль, через удари загинули двоє людей, є постраждалі. До гасіння пожеж залучена авіація ДСНС", – зазначив міністр.

Ліквідація наслідків обстрілу продовжується. До столиці для підсилення вже прибули підрозділи ДСНС із сусідніх регіонів. Також поблизу найбільш зруйнованих будинків працюють мобільні підрозділи Міграційної служби та Головного сервісного центру МВС. 

Теги: #регіони #атака_рф #мвс

