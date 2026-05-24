Житель Тернополя застрелився у приміщенні ТЦК – поліція

Житель Тернополя скоїв самогубство, застрелившись із вогнепальної зброї у вбиральні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомляє поліція Тернопільської області.

"У суботу, 23 травня, до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у приміщенні вбиральні виявлено тіло чоловіка", – йдеться в повідомленні поліції на сторінці в Фейсбук в неділю.

За даними поліції, загиблий – 46-річний житель Тернополя.

"Як встановили поліцейські, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї", – зазначається в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою до кваліфікації "самогубство". Поліцейські встановлюють обставини події.