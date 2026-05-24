Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

В ніч на 24 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

"Зокрема, уражено нафтоналивний причал нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарський край, рф). За попередньою інформацією пошкоджено нафтоналивний стендер", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у неділю.

Термінал "Таманьнефтегаз" є одним із ключових експортних нафтових об’єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік. Об’єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора, зазначили українські військові.

"Також уражено склад зберігання боєприпасів у (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів противника у районі Білолуцька Луганської області", – повідомили у Генштабі.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Борисівки (Бєлгородська обл., РФ), Воскресенки (Донецької обл.) та Тьоткіного (Курська обл., РФ).

Також уражено зосередження живої сили противника у районі населеного пункту Волфинський, Курська обл., Рф).

"Окрім того, 23 травня у військово-морській базі "Новоросійськ" (Краснодарський край, рф) уражено сторожовий корабель "Пытливый" та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень уточнюється", – зазначили в Генштабі.