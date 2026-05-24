10:56 24.05.2026

Путін вже й "ура" не може нормально вимовити – шамкає, а все ще ракетами перемагає житлові будинки – Зеленський відреагував на удар

Щонайменше 83 людини постраждали внаслідок нічних атак РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому в офіційному Телеграм-каналі в неділю.

"Всім, хто був поранений цим ударом, буде надано допомогу. Це наш обов’язок, і держава його виконає. Я вдячний кожному й кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", – сказав Зеленський у відеозверненні.

"Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки", – повідомив Зеленський.

"Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об’єкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій "орєшнік" проти Білої Церкви. Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків", – наголосив президент України, коментуючи російські атаки. 

