Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни. Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися", – написав він у Х.

Сибіга підкреслив, що українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир.

Окремо він зазначив, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.

"Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації", – наголосив міністр.