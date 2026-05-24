10:54 24.05.2026

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга

Будівля МЗС України постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни – Сибіга
Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів неподалік, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ця унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни. Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися", – написав він у Х.

Сибіга підкреслив, що українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир.

Окремо він зазначив, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі.

"Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації", – наголосив міністр.

10:37 24.05.2026
Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

10:29 24.05.2026
Університет KSE пошкоджено внаслідок нічної атаки

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

10:12 24.05.2026
РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

13:36 21.05.2026
МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго через спалах Еболи

12:11 18.05.2026
МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

17:59 14.05.2026
МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

12:26 09.05.2026
МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

18:16 06.05.2026
Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

