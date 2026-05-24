10:29 24.05.2026

Університет KSE пошкоджено внаслідок нічної атаки

Фото: https://x.com/Mylovanov

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю пошкоджена будівля Київської школи економіки (KSE), повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"Цієї ночі Росія знову атакувала Київ. Вперше наш університет KSE був уражений. Один співробітник отримав поранення", – повідомив він на X.

Як повідомлялося, станом на 9 годину неділі відомо про 2 загиблих, понад 40 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києв. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

