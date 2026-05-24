Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

Масована атака столиці ворожими ракетами та дронами пошкодила, у тому числі, будівлю Головного управління Державної податкової служби у Києві: розбитий фасад, в значній частині приміщення немає вікон, повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух у Facebook.

"Однак найголовніше – життя людей. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав. Наразі вже ліквідовуємо наслідки. Прибираємо пошкоджені приміщення та робимо все, щоб якомога швидше відновити роботу та надавати послуги платникам", – зазначила очільниця ДПС.