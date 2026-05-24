Інтерфакс-Україна
Події
10:12 24.05.2026

РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

2 хв читати
РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник в ніч на 24 травня (з 18.00 23 травня) "завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів: 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська обл., рф); 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф); 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф); 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим); 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря); 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр; 549 ворожих БпЛА різних типів. Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється,  можливі місця падіння встановлюються. За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.

Теги: #атака_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив головний офіс Держподатслужби

Обстріл Росії пошкодив головний офіс Держподатслужби

09:49 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

09:43 24.05.2026
Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

Внаслідок російського обстрілу постраждав Київський театр опери на Подолі

09:18 24.05.2026
Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

09:08 24.05.2026
Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

14:48 23.05.2026
В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

09:17 23.05.2026
ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 102 з 124 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 9 локаціях – Повітряні сили

08:17 22.05.2026
ППО України збила 115 зі 124 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п'яти локаціях

ППО України збила 115 зі 124 БпЛА, зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на п'яти локаціях

18:02 21.05.2026
Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

12:03 21.05.2026
Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

ОСТАННЄ

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА