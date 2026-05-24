РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

Противник в ніч на 24 травня (з 18.00 23 травня) "завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів: 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська обл., рф); 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф); 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф); 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим); 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків – Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря); 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400; 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр; 549 ворожих БпЛА різних типів. Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються. За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.