Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Вже 56 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 09:27 неділі.

"Уже 56 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. 30 із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. У тому числі, двоє дітей. На цей час відомо про двох загиблих. Рятувальники на частині локації ще розбирають завали", – написав Кличко у Телеграмі.