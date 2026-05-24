Інтерфакс-Україна
Події
09:49 24.05.2026

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 56, відомо про двох загиблих – Кличко
Вже 56 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 09:27 неділі.

"Уже 56 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. 30 із них перебувають в стаціонарах міських лікарень. У тому числі, двоє дітей. На цей час відомо про двох загиблих. Рятувальники на частині локації ще розбирають завали", – написав Кличко у Телеграмі.

10:37 24.05.2026
Національний художній музей постраждав внаслідок російського обстрілу Києва

10:29 24.05.2026
Університет KSE пошкоджено внаслідок нічної атаки

10:18 24.05.2026
Обстріл Росії пошкодив Головне управління ДПС у Києві

10:12 24.05.2026
РФ завдала удару 90 ракетами та 600 БпЛА, збито 55 ракет та 549 БпЛА, є влучання 16 ракет та 51 БпЛА на 54 локаціях – ПС ЗСУ

08:59 24.05.2026
Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

08:55 24.05.2026
Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

08:48 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

08:42 24.05.2026
Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

08:31 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

07:17 24.05.2026
Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

24 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російський обстріл пошкодив головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності

