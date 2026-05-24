Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється, повідомила Київська обласна прокуратура у телеграм у неділю зранку після нічного обстрілу.

Раніше в соцмережах було розміщено кілька відео удару поблизу Білої Церкви у Київській області, які нагадували попередні удари по Україні російськими балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік".

Водночас офіційне підтвердження цієї інформації наразі відсутнє.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив про можливий удар "Орєшніком". "Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", – написав він у Телеграмі у суботу.