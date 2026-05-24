Інтерфакс-Україна
Події
09:36 24.05.2026

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється – прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура

Тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківському району, наразі встановлюється, повідомила Київська обласна прокуратура у телеграм у неділю зранку після нічного обстрілу.

Раніше в соцмережах було розміщено кілька відео удару поблизу Білої Церкви у Київській області, які нагадували попередні удари по Україні російськими балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік".

Водночас офіційне підтвердження цієї інформації наразі відсутнє.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив про можливий удар "Орєшніком". "Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "орєшніка". Перевіряємо цю інформацію", – написав він у Телеграмі у суботу.

18:54 23.05.2026
Зеленський: РФ готує комбінований удар, Україна готує ППО, буде відповідати справедливо

10:14 20.05.2026
В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

17:54 30.04.2026
Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

14:51 29.04.2026
На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

17:22 25.04.2026
Сирський наказав перевірити організацію забезпечення бійців, які виконують завдання на передньому краї

18:56 22.04.2026
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які хотіли вбити жителя Білої Церкви за вітання "Христос Воскрес"

18:29 25.03.2026
На Київщині розслідують обставини вибухового травмування дитини

17:09 25.03.2026
Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров не вважає, що з його боку є порушення виконання контракту, і готовий продемонструвати це комісії

15:06 17.03.2026
НАЗК перевіряє декларацію ексміністра юстиції Галущенка - голова комітету Ради

12:44 30.01.2026
Нацполіція: зафіксовано понад 2 тис. повідомлень про нібито мінування, третину об'єктів вже перевірено

