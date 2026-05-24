Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

У результаті російського обстрілу пошкоджено будівлю Інституту св. Томи Аквінського та домініканський монастир у Києві, повідомив отець-домініканець Ярослав Кравець.

"У ніч Зіслання Святого Духа Київ пережив потужну атаку. Безпосередньо перед світанком, близько 4:00 ранку, ракета зруйнувала будівлю поруч із нашим монастирем. У нашому монастирі було вибито та пошкоджено багато вікон і дверей. Постраждали наші келії – кімнати, у яких ми живемо, каплиця, актова зала та аудиторії Інституту святого Томи Аквінського.

Дякувати Богові, ніхто з братів і наших гостей не постраждав – за що ми безмежно вдячні. На жаль, серед наших сусідів є люди, поранені уламками", – повідомив він у фейсбук.