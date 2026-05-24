09:18 24.05.2026

Будівлю інституту св. Томи Аквінського у Києві пошкоджено внаслідок нічної атаки

Фото: https://www.facebook.com/jaroslaw.krawiec.5

У результаті російського обстрілу пошкоджено будівлю Інституту св. Томи Аквінського та домініканський монастир у Києві, повідомив отець-домініканець Ярослав Кравець.

"У ніч Зіслання Святого Духа Київ пережив потужну атаку. Безпосередньо перед світанком, близько 4:00 ранку, ракета зруйнувала будівлю поруч із нашим монастирем. У нашому монастирі було вибито та пошкоджено багато вікон і дверей. Постраждали наші келії – кімнати, у яких ми живемо, каплиця, актова зала та аудиторії Інституту святого Томи Аквінського.

Дякувати Богові, ніхто з братів і наших гостей не постраждав – за що ми безмежно вдячні. На жаль, серед наших сусідів є люди, поранені уламками", – повідомив він у фейсбук.

09:08 24.05.2026
Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

14:48 23.05.2026
В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

18:44 21.05.2026
В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

17:50 21.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

17:32 21.05.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

17:05 21.05.2026
У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

