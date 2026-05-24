Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

Двоє мирних жителів загинули й дев’ятеро постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога в Київській області, повідомив начальник КОВА Микола Калашник в Телеграм-каналі станом на 08:26 неділі.

"На жаль, під час нічної масованої атаки росії на Київщину загинули двоє людей. Ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них – дитина, дівчинці ще немає року. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці", – написав Калашник в Телеграм-каналі.