Інтерфакс-Україна
Події
09:08 24.05.2026

Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА

1 хв читати
Двоє людей загинули й дев'ятеро постраждали внаслідок нічної атаки ворога у Київській області – КОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Двоє мирних жителів загинули й дев’ятеро постраждали внаслідок нічної масованої атаки ворога в Київській області, повідомив начальник КОВА Микола Калашник в Телеграм-каналі станом на 08:26 неділі.

"На жаль, під час нічної масованої атаки росії на Київщину загинули двоє людей. Ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них – дитина, дівчинці ще немає року. Найбільше постраждалих  у Фастівському районі – п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці", – написав Калашник в Телеграм-каналі.

Теги: #атака_рф #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 23.05.2026
В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

18:44 21.05.2026
В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

17:50 21.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

17:32 21.05.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

17:05 21.05.2026
У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

13:16 21.05.2026
Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

12:40 14.05.2026
Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, що виникла через влучання російського дрона

09:58 25.04.2026
У Білоцерківському районі Київщини внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури – влада

У Білоцерківському районі Київщини внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури – влада

08:35 13.04.2026
На Київщині найближчим часом очікується туман з видимістю 200-500 м

На Київщині найближчим часом очікується туман з видимістю 200-500 м

13:26 03.04.2026
Уже 8 постраждалих на Київщині через ворожу атаку БпЛА, у ветклініці загинуло близько 20 тварин – ОВА

Уже 8 постраждалих на Київщині через ворожу атаку БпЛА, у ветклініці загинуло близько 20 тварин – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

ОСТАННЄ

Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА