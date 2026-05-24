Одинадцять цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Черкаси – МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Одинадцятеро людей зазнало постраждали у Черкасах внаслідок атаки ворожого БпЛА, повідомило МВС України в Телеграм-каналі.

"Черкаси: внаслідок атаки російського БпЛА травмовано 11 людей, серед них 2 дітей. У результаті влучання виникли пожежі у квартирах з 5 по 9 поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники врятували 9 осіб, психологи надали допомогу 34 людям. Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Пожежу ліквідовано", – сказано в повідомленні МВСУ