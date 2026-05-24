Інтерфакс-Україна
08:55 24.05.2026

Внаслідок російського обстрілу постраждали кафе і магазини на Хрещатику в Києві

Фото: Єгор Шуміхін

Внаслідок російського обстрілу в ніч на наділю постраждали заклади харчування і магазини на вулиці Хрещатик в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", по обидві сторони вулиці Хрещатик можна спостерігати розбиті вітрини магазинів і кафе, вікна в будинках і купи скла, яке прибирають комунальні служи і працівники закладів.

Раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що головний офіс підприємства на Майдані Незалежності пошкоджений в результаті російського обстрілу.

Як повідомлялося, станом на 8 годину неділі відомо про 1 загиблого, 44 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві. Руйнування зафіксовані на понад 40 локаціях.

 

Теги: #київ #наслідки #атака

