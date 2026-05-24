Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Вже 44 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 08:35 неділі.

"Постраждали 44 людини. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі – двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно", – написав Кличко у Телеграмі.