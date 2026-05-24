Інтерфакс-Україна
Події
08:48 24.05.2026

Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 44 – Кличко

Вже 44 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 08:35 неділі.

"Постраждали 44 людини. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі – двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно", – написав Кличко у Телеграмі.

 

08:42 24.05.2026
Пам'ятки на Поштовій площі Києва пошкоджені внаслідок масованої нічної атаки

08:31 24.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

07:49 24.05.2026
Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

07:17 24.05.2026
Від російського обстрілу постраждав Нацмузей "Чорнобиль" в Києві

07:12 24.05.2026
ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

06:07 24.05.2026
Постраждалих у Києві 21, серед них неповнолітній, 13 ушпиталені, 3 у важкому стані – мер

05:55 24.05.2026
У Києві 1 загиблий і 20 постраждалих, руйнування на понад 40 локаціях – КМВА

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

05:16 24.05.2026
Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть через пошкодження внаслідок обстрілу

