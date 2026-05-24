Кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки на Київ зросла до 34 – Київське ГУ Нацполіції

Вже 34 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога зафіксовано у Києві, повідомило ГУ Нацполіції у м.Київ в Телеграм-каналі станом на 08:12 неділі.

"Станом на 8:10 відомо про одну загиблу літню жінку у Шевченківському районі, 34 людини постраждали, серед них дві дитини. Інформація щодо кількості потерпілих продовжує уточнюватися", – сказано в повідомленні київського ГУ НП у Телеграмі.