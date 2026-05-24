Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 248 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.", – повідомляє Генштаб