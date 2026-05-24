Сили безпілотних систем уразили за добу 1500 ворожих цілей

Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1500 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 339 одиниць особового складу, з яких 175 – ліквідовано; 72 точки вильоту БпЛА; 8 засобів РЕБ; 65 одиниць автомобільної техніки; 36 мотоциклів та багі; 379 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

Окрім того уражено два ворожі кораблі.

"З початку травня (01-23.05) підрозділами СБС уражено 32 827 цілей противника, з них 7021 – особовий склад", – повідомили СБС.