Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки у Дніпропетровській області – ОВА

Семеро людей, серед них двоє дітей постраждали під час ворожої нічної атаки у Нікополі і Марганці, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа у Телеграм-каналі в неділю.

"Семеро людей дістали поранень. З них двоє – діти. Ворог атакував Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Пошкоджені багатоквартирні будинки.

Двоє чоловіків 39 і 46 років – "важкі". Жінки 32 і 37 років, а також 3-місячна і 4-річна дитина госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 34-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", – написав Ганжа у Телеграмі.